Türkiye’de zehirli kara akrepleri üretilmeye başlandı

Şanlıurfa'da girişimci Mehmet Örenler, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde kara akrepleri üretmeye başladı. Kısa sürede adını duyuran tesis sahibi, yurt dışına açıldı. Büyük ilgi topladı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ile Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, zehirli kara akrepleri üreten tesisi ziyaret edip işadamı Örenler'den bilgi aldı. Akrep üretim tesisindeki ziyaretin ardından resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Şıldak "Karaköprü İlçemize bağlı Akpınar Mahallesinde faaliyet gösteren Akrep Zehirli Üretim Tesisini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

15 BİN AKREP VAR

Tesisin sahibi Mehmet Örenler, "Yasal ihracat belgemizi aldık. Son olarak Hindistan'a akrep zehiri ihraç ettik. Şu anda başta Almanya olmak üzere dünyanın her yerine numune satışlarımız başladı. Su anda 10 bin anaç akrep olmak üzere yavruları ile birlikte tesiste yaklaşık 15 bin akrep var. Akrep zehirinin gramı 7 bin dolardan satılıyor" açıklamasını yaptı.

HER DERDE DEVA

Akrep zehiri peptidi, birçok hastalıkta umut verici olmuştur. Yapısal ve fonksiyonel spesifikliği nedeniyle, akrep peptidleri, özellikle kanser, kalp ve damar hastalıkları ve diğer bağışıklık sistemi yetmezlikleri hastalıklar için spesifik ilaçların geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Mehmet YILDIRIM