Menajerini tehdit etti: Ünlü Türk boksör Avni Yıldırım’a hapis cezası!

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım , bir dönem menajerliğini üstlenen Ahmet Öner 'den alacağını tahsil edemeyince tehdit ve hakaretlerde bulundu. Yıldırım, geçtiğimiz mayıs ayında, menajerine ölüm tehditlerinde bulunmuş menajeri ise bu tehditlerin ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık tarafıdan başlatılan soruşturmada, Yıldırım'ın "Bu saatten sonra kurşun yiyecek" , "Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar" şeklinde tehditlerde bulunduğu yer aldı. Yıldırım hakkında, "tehdit" , "hakaret" ve "yağma" suçları kapsamında dava açılan ünlü milli boksör 5 ay hapis cezası aldı.

Menajeri Ahmet Öner (sol önde) ve Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)

PARASINI ALAMAYINCA DELİYE DÖNDÜ

Milli boksör Yıldırım, geçtiğimiz 1 Mayıs'ta menajeri Ahmet Öner'in bir tanıdığına ses kaydı atarak, "Çocuklar da pay alacak, anasını s. onun, onu karım yapacağım. Bu saatten sonra kurşun yiyecek, ayağımızın altını da öpse, ona var ya neler yaptıracağım seyret. Dün eve gidip baktık gece yarısı kaçmış, bizimkilere söyledim onu bulduracaklar. Biz şimdi onu düşürmeye çalışıyoruz" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj bıraktı.