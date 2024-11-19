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Menajerini tehdit etti: Ünlü Türk boksör Avni Yıldırım'a hapis cezası!

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım, bir dönem menajerliğini üstlenen Ahmet Öner'den alacağını tahsil edemeyince tehdit ve hakaretlerde bulundu. Yıldırım, geçtiğimiz mayıs ayında, menajerine ölüm tehditlerinde bulunmuş menajeri ise bu tehditlerin ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık tarafıdan başlatılan soruşturmada, Yıldırım'ın "Bu saatten sonra kurşun yiyecek", "Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar" şeklinde tehditlerde bulunduğu yer aldı. Yıldırım hakkında, "tehdit", "hakaret" ve "yağma" suçları kapsamında dava açılan ünlü milli boksör 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:27
Menajerini tehdit etti: Ünlü Türk boksör Avni Yıldırım’a hapis cezası!

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Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım, bir dönem menajerliğini üstlenen Ahmet Öner'den alacağını tahsil edemeyince tehdit ve hakaretlerde bulundu. Yıldırım, geçtiğimiz mayıs ayında, menajerine ölüm tehditlerinde bulunmuş menajeri ise bu tehditlerin ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık tarafıdan başlatılan soruşturmada, Yıldırım'ın "Bu saatten sonra kurşun yiyecek", "Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar" şeklinde tehditlerde bulunduğu yer aldı. Yıldırım hakkında, "tehdit", "hakaret" ve "yağma" suçları kapsamında dava açılan ünlü milli boksör 5 ay hapis cezası aldı.

Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)

İddiaya göre ünlü Türk boksör Avni Yıldırım, bir dönem menajerliğini yapan Ahmet Öner'den alacağını tahsil edemedi.
Menajeri Öner'den defalarca parasını istedi, ancak milli boksör bir türlü karşılık bulamadı.

Menajeri Ahmet Öner (sol önde) ve Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)Menajeri Ahmet Öner (sol önde) ve Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)

PARASINI ALAMAYINCA DELİYE DÖNDÜ

Milli boksör Yıldırım, geçtiğimiz 1 Mayıs'ta menajeri Ahmet Öner'in bir tanıdığına ses kaydı atarak, "Çocuklar da pay alacak, anasını s. onun, onu karım yapacağım. Bu saatten sonra kurşun yiyecek, ayağımızın altını da öpse, ona var ya neler yaptıracağım seyret. Dün eve gidip baktık gece yarısı kaçmış, bizimkilere söyledim onu bulduracaklar. Biz şimdi onu düşürmeye çalışıyoruz" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj bıraktı.

Menajer Ahmet Öner (takvim.com.tr | Arşiv)Menajer Ahmet Öner (takvim.com.tr | Arşiv)

"ADAM ÖLDÜRMENİN BEDELİ 20 BİN DOLAR"

Mesajın devamında tehditlerine devam eden boksörün, "Ahmet efendi adam si..mek öyle olmaz böyle olur. O daha Türkiye'ye gelemez ben büyüklere şimdi derdimi anlatıyorum. Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar" şeklinde konuştuğu tespit edildi.

Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölüm tehditleri alan Öner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine ünlü boksör hakkında soruşturma başlatıldı.

Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)Milli Türk boksör Avni Yıldırım (takvim.com.tr | Arşiv)

SUÇUNU KABUL ETTİ

Savcılığa ifade veren Yıldırım, Öner'in kendisine yaşattığı maddi kayıp nedeniyle sinirlenerek söz konusu ses kayıtlarını gönderdiğini kabul etti. Savcılık soruşturma sonunda boksör hakkında; 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Yağma' suçları kapsamında iddianame düzenledi.

Milli Türk boksör Avni Yıldırım ve Menajeri Ahmet Öner (takvim.com.tr | Arşiv)Milli Türk boksör Avni Yıldırım ve Menajeri Ahmet Öner (takvim.com.tr | Arşiv)

PARAMI VERMEDİ, KARİYERİMİ BİTİRMEK İÇİN UĞRAŞTI

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yıldırım, Almanya'ya kaçtığını öne sürdüğü Öner'in yıllarca menajerliğini yaptığını ancak kendisine olan 400 bin dolar borcu vermediğini ve kariyerini bitirmek için çevresine tehditlerde bulunduğunu belirterek kendini savundu.

Yargılama sonunda milli boksör Avni Yıldırım'a 5 ay hapis cezası verilerek cezanın ertelenmesine karar verildi.

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