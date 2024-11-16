Ölüme kadar götürebiliyor! Soğuk havalarda tırnaklarımız neden morarır?

Soğuk havalarda neden el ve ayak tırnaklarımız renk değiştirir? Geçici bir durum gibi görünen el ve ayak morarmasının nedenleri ve vücuda etkileri neler? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...
Soğuk havalarda neden el ve ayak tırnaklarımız renk değiştirir? Geçici bir durum gibi görünen el ve ayak morarmasının nedenleri ve vücuda etkileri neler? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...
Kan akışı azalınca ortaya çıkar
Soğuk havalarda tırnakların morarması vücutta kan dolaşımının yavaşlamasından kaynaklanır. Vücut ısı kaybını engellemek için önce hayati organlara kan gönderir. Böylece eller ve ayaklar gibi uzak bölgelerdeki kan akışı azalır. Bu da tırnakların altındaki damarların daralmasına ve oksijenin azalmasına yol açar. Sonuç olarak tırnaklar morarmaya başlar.
Uzun süre devam ederse tehlikeli boyuta ulaşabilir
Bununla birlikte tırnakların morarması bazen daha ciddi sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Özellikle uzun süreli soğukta kalma durumlarında soğuk ısırması (frostbite) gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu durum dokuların donmasına ve kalıcı hasar görmesine yol açabilir. Tırnaklarda morarma genellikle geçici olsa da uzun süre devam ederse dolaşım sorunları veya diğer tıbbi problemler hakkında bir uyarı olabilir.