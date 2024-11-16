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Ölüme kadar götürebiliyor! Soğuk havalarda tırnaklarımız neden morarır?

Soğuk havalarda tırnakların morarması vücutta kan dolaşımının azalmasından kaynaklanır. Bu geçici bir durum olsa da uzun süre devam ederse sağlık sorunlarına işaret edebilir.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 11:28
Ölüme kadar götürebiliyor! Soğuk havalarda tırnaklarımız neden morarır?

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kan akışı azalınca ortaya çıkar

Soğuk havalarda tırnakların morarması vücutta kan dolaşımının yavaşlamasından kaynaklanır. Vücut ısı kaybını engellemek için önce hayati organlara kan gönderir. Böylece eller ve ayaklar gibi uzak bölgelerdeki kan akışı azalır. Bu da tırnakların altındaki damarların daralmasına ve oksijenin azalmasına yol açar. Sonuç olarak tırnaklar morarmaya başlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uzun süre devam ederse tehlikeli boyuta ulaşabilir

Bununla birlikte tırnakların morarması bazen daha ciddi sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Özellikle uzun süreli soğukta kalma durumlarında soğuk ısırması (frostbite) gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu durum dokuların donmasına ve kalıcı hasar görmesine yol açabilir. Tırnaklarda morarma genellikle geçici olsa da uzun süre devam ederse dolaşım sorunları veya diğer tıbbi problemler hakkında bir uyarı olabilir.

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