Ölüme kadar götürebiliyor! Soğuk havalarda tırnaklarımız neden morarır?

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Soğuk havalarda neden el ve ayak tırnaklarımız renk değiştirir? Geçici bir durum gibi görünen el ve ayak morarmasının nedenleri ve vücuda etkileri neler? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...

(Takvim Foto Arşiv) Kan akışı azalınca ortaya çıkar Soğuk havalarda tırnakların morarması vücutta kan dolaşımının yavaşlamasından kaynaklanır. Vücut ısı kaybını engellemek için önce hayati organlara kan gönderir. Böylece eller ve ayaklar gibi uzak bölgelerdeki kan akışı azalır. Bu da tırnakların altındaki damarların daralmasına ve oksijenin azalmasına yol açar. Sonuç olarak tırnaklar morarmaya başlar.