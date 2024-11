Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan firmaları açıkladı. Listeye, Mersin ve Afyonkarahisar'daki Pozcu Kasabı, İstanbul Et ve Şarküteri, Yensel Et ve Et Ürünleri ile Çimörsan İnşaat Gıda şirketleri girdi. Bakanlığın listesinde bu kez şu hilelerin yapıldığı yer aldı: Dana kuzu ve kıymaya, kanatlı eti tespiti, ısıl işlem görmüş piliç dilimli sucuğa, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

