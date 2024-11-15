Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi Neşet Ertaş'ın türkülerinde geçen bir söz değildir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangisi Neşet Ertaş'ın türkülerinde geçen bir söz değildir?

A: Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

B: İnsan ölür ama ruhu ölmez

C: İnsanoğlu halden bilir kem söz söylemez

D: Özü gülmeyenin yüzü güler mi?

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: İnsanoğlu halden bilir kem söz söylemez