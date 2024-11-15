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Çifte vahşet! Bursa'da eşini kemerle boğdu Ankara'da ise silahla vurarak öldürdü

Türkiye, dün iki korkunç koca cinayetine tanıklık etti. Bursa’da Hakan B, eşi Özlem’i kemerle boğarak katletti. Ankara’da ise Kenan Karadeniz, karısı Şükriye’yi silahla vurarak öldürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Çifte vahşet! Bursa’da eşini kemerle boğdu Ankara’da ise silahla vurarak öldürdü

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Erkek vahşeti bitmek bilmedi. Bursa ve Ankara'da meydana gelen iki cinayet, tüyler ürpertti. Bursa İnegöl'de yaşayan Hakan B., boşanma aşamasında olan eşi Özlem B. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartıştı. Tansiyon giderek yükseldi. Hakan B, karısını acımadan kemerle boğarak katletti. Ardından Hakan B., evin çatı katına çıktı. İntihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri talihsiz Özlem B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, 2 saat çatıda kalan katil zanlısı Hakan B.'yi intihar girişiminden vazgeçirdi. B, polisler tarafından indirilip gözaltına alındı.

KOMŞULARIN İHBARIYLA...
Dehşetin bir diğer adresi de Ankara'ydı. Polis memuru Kenan Karadeniz, eşi Şükran Karadeniz ile tartıştı. Kenan Karadeniz, tabancayla eşine ateş açtı. Ardından adam, aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese giden polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz Şükran Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Kenan Karadeniz, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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