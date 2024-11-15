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Arnavutköy'de cani koca eşini 20 bıçak darbesiyle yaraladı

Arnavutköy’de, kocasıyla tartışan D.G., 20 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı kadın, aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi’ne sığınarak yardım istedi. Olayın ardından kaçan kocayı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, D.G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 01:39 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 01:39
Arnavutköy’de cani koca eşini 20 bıçak darbesiyle yaraladı

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Arnavutköy'de, kocasıyla tartıştığı iddia edilen D.G., 20 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı kadın, aynı sokakta bulunan aile sağlığı merkezine sığınarak yardım istedi. Olayın ardından kaçan kocayı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, D.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay, saat 22.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.G. ile eşi O.G. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada O.G., D.G.'yi yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Yaralı kadın, evden kaçıp aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınmaya çalışırken yere yığıldı. İki çocuk annesi D.G., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan O.G. ise polis tarafından aranmaya başlandı. D.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

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