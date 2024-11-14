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Yenidoğan Çetesi'nin aralarındaki telefon konuşması ortaya çıktı! "Uyuşturucu koklattım nefesini kestim"

Bu sözleri Türkiye'nin kanını donduran Yenidoğan Çetesi'nin üyeleri söyledi! Aralarındaki telefon konuşmaları, bir kez daha tüyleri diken diken etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Yenidoğan Çetesi’nin aralarındaki telefon konuşması ortaya çıktı! Uyuşturucu koklattım nefesini kestim

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Fırat Sarı'nın liderliğindeki örgüt, 10'dan fazla bebeğin ölümüne yol açtı. Bile bile cinayet işleyen çete, marifetlerini birbirlerine büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Ayrıca iddiaya göre Michelle Opara adlı bebeği, hemşire entübe etmeye çalıştı. Yanlış ilaç kullandı. Çırpınan çocuk, bağlandığı makineden ayrıldı. Nefessiz kaldı, kurtarılamadı.

KAN DONDURAN YAZIŞMA
Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı. Hemşirenin doktora söylediği 'Bebeğin kestim nefesini haberiniz olsun' sözleri vahşeti kanıtladı...

İstanbul'da liderliğini Fırat Sarı'nın yaptığı 'Yenidoğan çetesi' sinin 22'si tutuklu 47 şüphelisi 18 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Çete üyelerinin orta çıkan yeni bir görüşme kaydı, dehşetin boyutlarını ortaya çıkardı. Zanlıların kendi aralarında yaptıkları bir konuşmada yenidoğan bir bebeğe uyuşturucu ilaç koklatıldığı belirtilirken, 'kestim nefesini haberiniz olsun' sözlerini duyanlar, kulaklarına inanamadı. Bir doktor ve hemşire arasında "Hocam özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun' şeklinde yazışmalar olduğu anlaşıldı:
Hemşire: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!
Doktor: Entübe edelim
Hemşire: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı.
Hemşire: Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun.

İstanbul'da 12 bebeğin ölümüne neden olan çete üyeleri, bir bir yakalanıp tutuklandı. Haklarında iddianame hazırlandı. 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacakları açıklandı.

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