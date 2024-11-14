Sarıyer’de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada kan aktı! Saldırgan gözaltında

İstanbul Sarıyer 'de ev sahibi Öztürk Ç ., üst katta oturan kiracısı Cihan K .'yı çocuğunun gürültü yaptığını öne sürerek çıkan kavgada silahla vurdu. Kolundan yaralanan kiracı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN GÜRÜLTÜSÜ RAHATSIZ ETMİŞ Olay, 12 Kasım gün saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında oturan kiracı Cihan K . (30) ile ev sahibi Öztürk Ç . (60) arasında geçmişte gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya gitmesiyle sonlandı.

Gürültüden rahatsız olan ev sahibi kiracısını vurdu (DHA)

Bir süre sonra ev sahibi Öztürk Ç., üst katında oturan kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürdü ve Cihan K.'yı uyardı. Tarafların arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.