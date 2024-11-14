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Sarıyer'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada kan aktı! Saldırgan gözaltında

İstanbul Sarıyer'de Öztürk Ç. isimli ev sahibi, üst katta oturan kiracısı Cihan K.'nın çocuğunun gürültü yaptığını iddia ederek kiracısıyla tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik büyüdü ve kavgaya dönüştü. Ev sahibi silahını çekerek kiracısını vurdu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ev sahibi ise gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 11:32
Sarıyer’de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada kan aktı! Saldırgan gözaltında

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İstanbul Sarıyer'de ev sahibi Öztürk Ç., üst katta oturan kiracısı Cihan K.'yı çocuğunun gürültü yaptığını öne sürerek çıkan kavgada silahla vurdu. Kolundan yaralanan kiracı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

Sarıyer'de ev sahibi, kiracısını vurdu (DHA)Sarıyer'de ev sahibi, kiracısını vurdu (DHA)

ÇOCUĞUN GÜRÜLTÜSÜ RAHATSIZ ETMİŞ
Olay, 12 Kasım gün saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında oturan kiracı Cihan K. (30) ile ev sahibi Öztürk Ç. (60) arasında geçmişte gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya gitmesiyle sonlandı.

Gürültüden rahatsız olan ev sahibi kiracısını vurdu (DHA)Gürültüden rahatsız olan ev sahibi kiracısını vurdu (DHA)

Bir süre sonra ev sahibi Öztürk Ç., üst katında oturan kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürdü ve Cihan K.'yı uyardı. Tarafların arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Sarıyer'de gürültü kavgasında kan aktı!

Ev sahibi tarafından kolundan vurulan Cihan K. (DHA)Ev sahibi tarafından kolundan vurulan Cihan K. (DHA)

SİLAHLA KİRACISINI VURDU
Silahını çeken ev sahibi Öztürk Ç., kiracısı Cihan K.'yı kolundan vurdu. Can havliyle binadan çıkan kiracı, yaralı halde karşı binadaki komşusuna sığındı.

Eşini korumak için saldırgan ev sahibine saksı fırlattı (DHA)Eşini korumak için saldırgan ev sahibine saksı fırlattı (DHA)
O sırada Cihan K.'nın eşi de dairenin penceresinden dışarıya çıkan ev sahibi Öztürk Ç.'ye saksı fırlattı.

Saldırgan ev sahibi gözaltına alındı (DHA)Saldırgan ev sahibi gözaltına alındı (DHA)

GÖZALTINDA
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Cihan K.'yı ambulansla tedavi edilmek üzere Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Cihan K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise saldırgan ev sahibi Öztürk Ç.'yi olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı.

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