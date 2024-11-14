Menekşe Deresi’ndeki ceset 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı

İstanbul'da Küçükçekmece'ye bağlı Menekşe Deresi'nde balıkçılar, dün akşam saatlerinde bir ceset buldu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri cansız bedeni morga kaldırdı. Ekipler, 3 gün önce kızlarının kayıp başvurusunu yapan bir aileye ulaşıp teşhis için çağırdı. Morga giden aile, cesedin kızları 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu bildirdi. Talihsiz kızın ailesi gözyaşlarına boğulurken, polis Başaran'ın cinayete mi kurban gittiğini yoksa intihar mı ettiğini belirlemek için çalışma başlattı.

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