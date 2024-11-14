Masaj salonuna fuhuş baskını! O fenomen isme 7’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl bir masaj salonuna fuhuş operasyonu yapıldı. 4 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı. Masaj salonunu işleten şüphelilerden birinin Youtuber Kerem Balin olduğu diğerlerinin ise eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu ortaya çıktı. Balin'le ilişkisi biten Ayaz'ın kurdukları çeteyi ihbar ettiği anlaşıldı. Aralarında Balin'in ve eski sevgilisi Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Arzu KAYA)

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