Beyoğlu’nda feci olay: Tamir ettiği asansörün altında kaldı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Beyoğlu'nda bir iş hanında mühürlü olan asansörün tamirini yapan Şahin Akyıldız (52), asansörün düşmesi sonucu altında kaldı. Olay, saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde caddede bulunan bir iş hanına gelen Şahin Akyıldız (52), daha önceden mühürlenen bir asansörü tamir etmeye başladı.

O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle üst katlardaki asansör aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Asansör boşluğunda bulunan Akyıldız, hızla aşağıya inen asansörün altında kalarak ezildi. Beyoğlu'nda tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti (DHA) ASANSÖRÜN ALTINA KALARAK ÖLDÜ

Sesleri duyan binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipleri, sıkışan Akyıldız'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Akyıldız'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.