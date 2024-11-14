Almanya'nın Bremen kentinde para nakil aracını soyup 8.2 milyon euro ile Türkiye'ye kaçan Yasemin Gündoğan'ın yargılanmasına başlandı. 10 yıl hapis cezası istenen Gündoğan, duruşma salonuna elleri kelepçeli olarak alındı. İlk celseye lüks marka gözlük ve elbiseyle gelen Gündoğan'ın oldukça rahat görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Duruşmada her şeyin bir şaka gibi başladığını ve sonra olayın ciddileştiğini anlatan genç kadın, soygun ve kaçışa önce bir arkadaşının sonra da çetenin karıştığını vurguladı. Olayın başında Türkiye'de bir çağrı merkezi işleten Yiğit T. adlı kişinin olduğunu anlattı. Bu paradan 6 milyon euro almayı planladığını ama sadece kendisine 20-25 bin euro kaldığını, geri kalan paranın hepsini Yiğit T. ve çetesinin aldığı iddiasını ortaya attı.

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