Kendisini aldatan sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek hayatını kaybetti! Her saniyesi anbean kamerada

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. BAŞKA BİR ADAMLA OLDUĞUNU FARK ETTİ

İddiaya göre, binanın 3. katında sevgilisiyle yaşayan Cuma K., işe gideceğini söyleyip bir süre sonra evin kapısına geldiğinde evde sevgilisi Nevin B. ile birlikte başka bir adam daha olduğunu fark etti.

Esenyurt'ta C.K., birlikte yaşadığı N.B'nin kendisini aldattığı düşünerek yaşadıkları eve elinde silahla geldi. (İHA) SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Eline aldığı silahla beraber kapıya dayanan Cuma K., defalarca zile bastı. Kapıyı birçok kez tekmeleyen adam, sevgilisine kapıyı açması için bağırmaya başladı. Nevin B. kapıyı açarken Cuma K.,'nin "Nerede o adam?" sorusuna "Hangi adam? " diyerek cevap verdi. Evin balkonuna giden Cuma K., balkondan binanın arka taraf boşluğuna düşen Suat Araz'ı gördü.