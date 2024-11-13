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Esenyurt'ta yasak aşk kanlı bitti! Sevgilisinin evini silahla bastı

İstanbul Esenyurt’ta işe gideceğini söyleyen bir kişi, eline aldığı silahla sevgilisinin evini bastı. Sevgilisinin yanındaki adam ise, silahla gelen şahsı görünce 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Esenyurt’ta yasak aşk kanlı bitti! Sevgilisinin evini silahla bastı

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İstanbul Esenyurt'ta Cuma K., işe gideceğini söyleyip bir süre sonra evinin kapısına geldiğinde içeride sevgilisi Nevin B. ile birlikte başka bir adam daha olduğunu fark etti. Eline aldığı silahla beraber kapıya dayanan Cuma K., defalarca zile bastı. Kapıyı birçok kez tekmeleyen adam, sevgilisine kapıyı açması için bağırmaya başladı.

Nevin B. kapıyı açarken Cuma K.,'nin "Nerede o adam?" sorusuna "Hangi adam?" diyerek cevap verdi. Evin balkonuna giden Cuma K., binanın arka taraf boşluğuna düşen Suat Araz'ı gördü. Araz'ın can verdiği belirlenirken gözaltına alınan Cuma K. ve Nevin B. tutuklandı.

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