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Atay Holding'de 51 milyarlık miras kavgası!

Atay Holding’in sahibi Erdoğan Atay’ın ölümünün ardından 51 milyar liralık miras kavgası çıktı. Oğlu Mehmet Doğan Atay, hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz olarak üzerine aldı. Kardeşleri Süleyman ve Ahmet Atay ise miras davası açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Atay Holding’de 51 milyarlık miras kavgası!

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İzmir ve Aydın ağırlıklı olarak birçok alanda faaliyet gösteren, Ege bölgesinin en büyük ticari kuruluşlarından Atay Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Atay (83), 2 yıl önce hayata gözlerini kapadı. Atay'ın ölümünün ardından 3 çocuğunun araları açıldı. Piyasa değeri 1 milyar 500 milyon dolar (51 milyar TL) olan holdingde miras kavgası çıktı.

Süleyman Atay ve Ahmet Atay, kardeşleri Mehmet Doğan Atay'ın hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz olarak üzerine geçirdiğini ileri sürerek miras davası açtı. Dava devam ederken, Atay Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan Atay'ın, geçtiğimiz günlerde kardeşi Süleyman Atay'ın kullandığı lüks otomobile savcılık kanalı ile el koydurması, jet sosyetede bomba etkisi yarattı.

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