Türkiye’nin en uzun boylularının İzmir’de yaşadığı ortaya çıktı!

TÜİK, Türkiye'nin en kısa ve en uzun boyluların yaşadığı şehirlerini açıkladı. Erkeklerde boy ortalamasının 173,3 cm. olduğu ortaya çıktı. Ancak 5 ildeki boy uzunluğunun 1.70'in altında ortalamaya sahip olduğu anlaşıldı.

Türkiye'nin en kısa şehrinin Rize olduğu saptandı. 2. sırada Ordu, 3. Trabzon 4. Giresun yer aldı. Karadeniz dışından tek il olarak Şanlıurfa listeye yazıldı. En uzun boy ortalamasına sahip olan İzmir'in ardından Bursa, Balıkesir ve Antalya'nın geldiği vurgulandı. Uzmanlar, bölgenin coğrafi koşulları, beslenme alışkanlıkları ve genetik yapının boyla ilişkili olabileceğini anlattı.