Elazığ’da sır ölüm! Anestezi doktorunun evinde cansız bedeni bulundu

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut, önceki gün işe gitmedi. Bunun üzerine şüphelenen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Bulut'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. Sinan Bulut, 2022 yılında kız arkadaşı Dilan Tali'ye fiziksel şiddet uygulamış ve bıçakla yaralamıştı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Bulut, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bulut, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.