Boşanma aşamasındaki eşine önce işkence yaptı sonra silahla vurdu!

İstanbul'da vahşet dolu olay yine tüyler ürpetti. Esenyurt'ta yaşayan iki çocuk babası Umut Karaçam, boşanma aşamasındaki eşi Melisa Karaçam'a çocuklarını özlediğini ve erzak getireceğini söyleyerek yanına gitti. Aldıklarını eve bırakan adam, çocuklarını bir odaya götürdü. Ardından eşini konuşma bahanesiyle başka bir odaya aldı.

Umut Karaçam, eşinin önce ellerini bağladı. Daha sonra bağırmaması için ağzını bantladı. Ardından vücudunun bazı bölgelerini kesici aletle yaraladı ve acımadan parmaklarını kesti. Daha sonra adam, eşine silahla 3 el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Melisa Karaçam'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, katil zanlısı Umut Karaçam'ı gözaltına aldı.

"HER AN KALBİ DURABİLİR"

Hastane önünde açıklamada bulunan Melisa Karaçam'ın annesi Yeter Ertürk, "Kızım şu an çok kötü durumda, yoğun bakımda doktorlar her an kalbi durabilir diyor. Kızımın vücudunda 3 kurşun bulunuyor, birisi ise kafasında. Ben sesimizin duyurulmasını istiyorum. Kadın cinayetleri durdurulsun, idam istiyorum. Ayrılalı iki hafta olmuştu. Boşanma aşamasındalardı. Kızımın elini kırmış, vücudunu bıçakla çizmiş. Ellerini bağlamış ağzını bantlamış kızımın. İki torunum var. Şahıs yakalandı ben en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.