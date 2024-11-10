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Cezaevinden izinli çıktı eşini uykusunda boğdu!

Kocaeli Gebze'deki Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan Yakup Söğütçü, dün sabah 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz bilinmeyen bir nedenle uykusundayken boğdu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Cezaevinden izinli çıktı eşini uykusunda boğdu!

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Kocaeli Gebze'deki Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan Yakup Söğütçü, dün sabah 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz bilinmeyen bir nedenle uykusundayken boğdu.

Evden gelen sesler sonrası komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaçan katil zanlısı yakalandı. Yakup Söğütçü'nün 'Uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne geldiği öğrenildi.

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