Sakarya’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerindeki Karakamış mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde ilerleyen Emircan Doğukan Bıyık (21) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek Korucuk yönünde seyreden T.B.'nin kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, kazaya F.T. idaresindeki hafif ticari araç ve D.K. kontrolündeki araç da karıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobili sürücüsü Emircan Doğukan Bıyık'ın hayatını kaybettiği, T.B., F.T. ve S.T. isimli 3 yaralının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

DUBLE YOL 2 SAAT BOYUNCA ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından duble yolun her iki yönü trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren yol kapanmasının ardından, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.