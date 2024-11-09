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19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: “İkisini de ben öldürdüm”

Kahramanmaraş’ta 19 yıldır kayıp olan Fatma Alıç (31) ile kardeşi Gülcan Alıç’ın (24), öldürüldüğü ortaya çıktı. Gülcan’ın kıskançlık yüzünden, ablası Fatma’nın da cinayete tanık olmasından dolayı Gülcan Alıç’ın dini nikahla birlikte yaşadığı Behçet Y. (60) ve kuzeni Mevlüt D. (60) tarafından öldürülüp gömüldüğü belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mevlüt D., gazetecilere, “İkisini de ben öldürdüm” dedi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:41 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:51
19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: İkisini de ben öldürdüm

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Kızları Fatma ile Gülcan Alıç'ın, 2005 yılında aynı anda kaybolduğunu ifade ederek 7 ay önce emniyete başvuran Alıç ailesi, 19 yıldır haber alamadıklarını söyleyip yardım istedi.

19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (AA)19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (AA)

Kardeşleri bulmak için çalışma başlatan polis, Fatma ve Gülcan Alıç'ın 19 yıldır hiçbir resmi kurumda işlem yaptırmadığını belirlerken, hayatta olduklarına dair hiçbir iz de bulunmadı.

19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (AA)19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (AA)

Kardeşlerin öldürülmüş olabileceği değerlendirilip, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip kuruldu. Yaklaşık 100 kişinin bilgisine başvuran polis Gülcan Alıç'ın dini nikahla yaşadığı Behçet Y. ve kuzeni Mevlüt D. üzerinde yoğunlaştı. Kuzenlerin hareketlerinden şüphelenen özel ekip, Behçet Y. ile Mevlüt D.'yi gözaltına aldı.

19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (AA)19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (AA)
İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Mevlüt D., suçunu itiraf edip, Behçet Y.'nin Gülcan Alıç ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını bu nedenle boğarak öldürdüklerini söyledi. Mevlüt D., ayrıca Fatma Alıç'ın da cinayete tanık olduğunu, tanık bırakmamak için Fatma'yı da boğarak öldürdüklerini, daha sonra da her ikisini bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini belirtti. Mevlüt D.'nin Sarıkaya Mahallesi'nde gösterdiği bağ evinin bahçesinde yapılan aramada ise insan kemikleri bulundu.

19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (DHA)19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (DHA)

Soruşturmayı genişleten özel ekip, Behçet Y.'nin dini nikahla yaşadığı Y.K. ile Y.K.'nin kız kardeşi A.Y.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mevlüt D., Behçet Y., Y.K. ve A.Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Mevlüt D., gazetecilerin sorusu üzerine, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini belirterek, "İkisini de ben öldürdüm. Pişmanım" dedi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (DHA)19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (DHA)

AİLEDEN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

Öte yandan bağ evinin bahçesinden çıkarılan kemikler ise Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Alıç ailesinin DNA örneği alınarak kemiklerle karşılaştırılacağı, eşleşme sağlandıktan sonra da yakınlarına teslim edileceği belirtildi

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