19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: “İkisini de ben öldürdüm”

19 yıllık Gülcan Alıç ve Fatma Alıç cinayetinin sırrı çözüldü! (AA)

İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Mevlüt D., suçunu itiraf edip, Behçet Y.'nin Gülcan Alıç ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını bu nedenle boğarak öldürdüklerini söyledi. Mevlüt D., ayrıca Fatma Alıç'ın da cinayete tanık olduğunu, tanık bırakmamak için Fatma'yı da boğarak öldürdüklerini, daha sonra da her ikisini bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini belirtti. Mevlüt D.'nin Sarıkaya Mahallesi'nde gösterdiği bağ evinin bahçesinde yapılan aramada ise insan kemikleri bulundu.