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Gaziantep'te dehşet! Dilan Bayır'ı otomobille kaçırıp inşaatın 3. katından attılar

Dilan Bayır, okul çıkışı 4 kişi tarafından kaçırıldı. Götürüldüğü inşaattan atıldı. Ağır yaralandı. Ailesi adalet çağrısı yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Gaziantep’te dehşet! Dilan Bayır’ı otomobille kaçırıp inşaatın 3. katından attılar

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Korkunç olay, geçen pazartesi Gaziantep Şahinbey'de yaşandı. İddiaya göre, Dilan Bayır (17), okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildi. Araç ile okul çevresinden hızla uzaklaşan şahıslar, kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürdü.

Darp edilen Dilan, 3. kattan aşağıya atıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve vücudunun pek çok yerinde ciddi kırıklar olan genç kızın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayı gözyaşlarıyla anlatan ve kızına bunu yapanların en ağır cezayı almasını isteyen Şenay Bayır, "Kızım şu ana kadar 3 defa ameliyat oldu. Ben kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Kızımın durumu şu an çok kötü" dedi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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