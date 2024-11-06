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Malatya'da şüpheli olay: Hatice Tunç öğrenci yurdu önünde ölü bulundu

Malatya'da 22 yaşındaki Hatice Tunç öğrenci yurt binası önünde ölü bulundu. Hatice Tunç'un yurtta kaldığı tespit edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:15 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:15
Malatya’da şüpheli olay: Hatice Tunç öğrenci yurdu önünde ölü bulundu

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 22 yaşındaki Hatice Tunç ölü bulundu.

ÖĞRENCİ YURDU ÖNÜNDE BULUNDU
Olay, sabah 07.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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