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Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un entübe edildi!

Kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un entübe edildiği bildirildi. Sanatçı, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün (önceki) akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut’un entübe edildi!

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Kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un entübe edildiği bildirildi. Sanatçı, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün (önceki) akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

Öte yandan ünlülerin verdiği desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına şu sözlerle isyan etti: "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı. Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar!"

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