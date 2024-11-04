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Green Card için başvurular sona yaklaştı! 2024-2025 Green Card son başvuru tarihi ne zaman? Son tarihi kaçırmayın

ABD'de oturum ve çalışma hakkı sunan Green Card (Yeşil Kart) çekilişine başvuru süreci sona ermek üzere. Her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card çekilişi, Amerika’da kalıcı bir yaşam hayali kuranlar için büyük bir fırsat sağlıyor. DV Lottery olarak da bilinen bu çekilişe katılmak isteyen adayların, belirlenen son başvuru tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman sona erecek? İşte son başvuru tarihi…

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 17:51 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 17:51
Green Card için başvurular sona yaklaştı! 2024-2025 Green Card son başvuru tarihi ne zaman? Son tarihi kaçırmayın

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Amerika'da süresiz oturum ve çalışma izni veren Green Card çekilişi için başvurular hızla devam ediyor. DV Lottery adıyla da bilinen çekilişe katılmak isteyenler için başvuru süresi sona yaklaşıyor. ABD'de kalıcı bir yaşam sürme fırsatı tanıyan Green Card'a başvurmak isteyenlerin, başvuru sürecini eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Green Card başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2024 yılı son başvuru tarihi ve başvuru süreci hakkında detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. Sürenin dolmasıyla birlikte başvurular kapatılacak, başvuru yapanlar sonuçları beklemeye başlayacak.

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI

Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim tarihinde başladı. DV 2026 kayıtları 2 Ekim 2024 Çarşamba günü başladı, 5 Kasım 2024 günü sona erecek. Green Card başvurularını dvprogram.state.gov internet adresinden yapabilirsiniz.

GREEN CARD YAŞ ŞARTI VAR MI?

Yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkının verildiği ABD Green Card başvurusunda bulunan kişilerden bu yıl pasaport koşulu istenmezken, 18 yaş sınırı aranacak.

Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Fotoğraf ölçüleri, gerekli belgeler...Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Fotoğraf ölçüleri, gerekli belgeler...
Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Fotoğraf ölçüleri, gerekli belgeler...

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