Green Card için başvurular sona yaklaştı! 2024-2025 Green Card son başvuru tarihi ne zaman? Son tarihi kaçırmayın

Amerika'da süresiz oturum ve çalışma izni veren Green Card çekilişi için başvurular hızla devam ediyor. DV Lottery adıyla da bilinen çekilişe katılmak isteyenler için başvuru süresi sona yaklaşıyor. ABD'de kalıcı bir yaşam sürme fırsatı tanıyan Green Card'a başvurmak isteyenlerin, başvuru sürecini eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Green Card başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2024 yılı son başvuru tarihi ve başvuru süreci hakkında detaylar...
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GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. Sürenin dolmasıyla birlikte başvurular kapatılacak, başvuru yapanlar sonuçları beklemeye başlayacak.
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI
Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim tarihinde başladı. DV 2026 kayıtları 2 Ekim 2024 Çarşamba günü başladı, 5 Kasım 2024 günü sona erecek. Green Card başvurularını dvprogram.state.gov internet adresinden yapabilirsiniz.