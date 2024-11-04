Green Card için başvurular sona yaklaştı! 2024-2025 Green Card son başvuru tarihi ne zaman? Son tarihi kaçırmayın

Amerika'da süresiz oturum ve çalışma izni veren Green Card çekilişi için başvurular hızla devam ediyor. DV Lottery adıyla da bilinen çekilişe katılmak isteyenler için başvuru süresi sona yaklaşıyor. ABD'de kalıcı bir yaşam sürme fırsatı tanıyan Green Card'a başvurmak isteyenlerin, başvuru sürecini eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Green Card başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2024 yılı son başvuru tarihi ve başvuru süreci hakkında detaylar...