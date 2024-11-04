Adana’da dehşet anları: Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Adana'da korkunç olay yaşandı. Seyhan ilçesinde yaşayan Fahriye Asena Eskikanbur (25), eski sevgilisi M.K.D. (29) ile kısa bir süre önce anlaşamadığı için ayrıldı. Buna üzülen M.K.D., barışmak için Fahriye Asena Eskikanbur'un çalıştığı iş yerine gitti. Ancak M.K.D. beklediği gibi sonuç alamadı. Fahriye Asena Eskikanbur, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmedi. İkili arasında tartışma çıktı. Gerilim git gide arttı. Bu duruma sinirlenen M.K.D., eline aldığı tabancayla genç kadına ateş açtı. Ardından intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, talihsiz Fahriye Asena Eskikanbur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan M.K.D. hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alındı. Genç kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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