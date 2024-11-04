76 yaşındaki Müzeyyen Ektiren ehliyet aldı!

Mardin Derik ilçesinde 4 çocuk ve 9 torun sahibi Müzeyyen Ektiren (76), 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye gidebilmek için araba kullanmaya karar verdi. Yakınlarının da desteğiyle Ektiren, özel bir sürücü kursuna giderek ehliyet almak için kayıt yaptırdı. Kursun ardından ehliyet sınavına giren Müzeyyen Ektiren, 12 Haziran'da yapılan yazılı sınavdan 74 puan aldı. 28 Eylül'de girdiği ilk direksiyon sınavını kazanamayan Ektiren, 26 Ekim'deki ikinci sınavı geçerek B sınıfı ehliyet almaya hak kazandı. Ektiren'e sertifikasını, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Teftiş ve Denetleme Kurulu Başkanı Süleyman Akın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman verdi.

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