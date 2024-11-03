Kendilerini savcı olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandırdılar!

80 yaşlarındaki kadını kendilerini savcı olarak tanıtarak kandırıp, 2.5 milyon liralık altınını ve 72.5 milyon liralık da gayrimenkulünü 3'te 1'i fiyatına sattıran 2'si kadın, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılar kadına, üzerine kayıtlı mülkleri hemen satıp, paralarını kendilerine gelecek olan polislere ya da banka hesaplarına yatırmasını istedi. O da talimatlarına uyup, önce evinde sakladığı 2.5 milyon lira değerindeki altınları verdi. Çetenin sonra Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur'da bulunan değeri 72.5 milyon lirayı bulan ev, apartman ve arsaları 3'te 1 fiyatına sattırıp, paraları aldıkları saptandı.