Sofranızda olması gereken 3 sağlıklı peynir! Bakın hangileri…

Süt bazlı bir ürün olan peynir, protein, vitamin, mineraller ve sağlıklı yağlar bakımından zengin içeriği ile dikkat çekiyor. Birçok peynir çeşidinin kalori açısında kırmızı et ya da balık türlerinden çok da farklı olmadığı belirtiliyor. Ancak yüksek kalori içerebilmesi nedeniyle, peynirin ölçülü tüketilmesi de öneriliyor. Pek çok uzman, özellikle bazı peynir türlerinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ve çeşitli besin değerlerini vurguluyor. İşte araştırmalara göre en sağlıklı 3 peynir türü…

En Sağlıklı Peynir (Takvim Foto Arşiv)

Parmesan

Parmesan peyniri, besin değeri açısından oldukça dikkat çeken bir peynir çeşidi olarak öne çıkıyor. Yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranı sayesinde diyetisyenlerin ve sporcuların favorisi haline gelmiş durumda. Yaklaşık 36 ay dinlendirilen parmesan peynirinde, bu süreçte laktoz miktarı da oldukça düşüyor. Bu özellik, laktoz intoleransı olan kişiler için onu uygun bir seçenek yapıyor.

En Sağlıklı Peynir (Takvim Foto Arşiv)

Mozzarella

Mozzarella, İtalyan mutfağında sıklıkla yer almasının yanı sıra, sağlık açısından sunduğu faydalarla da tercih ediliyor. Protein, kalsiyum ve prebiyotikler açısından zengin olan bu peynir, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği ile biliniyor. B vitamini içeriği sayesinde sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlarken, kalp ve damar sağlığına katkıda bulunuyor. Hafif ve lezzetli bir peynir olan mozzarella, özellikle kalp sağlığına önem veren bireylerin diyetlerinde yer alabilir.

En Sağlıklı Peynir (Takvim Foto Arşiv)

Feta - Beyaz Peynir

Avrupa'da feta olarak bilinen, Türkiye'de ise beyaz peynir olarak adlandırılan bu peynir türü, mutfağının en sağlıklı bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Genellikle keçi sütünden üretilen feta, kalsiyum, potasyum, sodyum, çinko ve B vitaminleri ile dolu. Düşük kalori içeriği ile dikkat çeken bu peynir, sebzelerle birlikte tüketildiğinde besleyici değeri daha da artıyor. Sağlıklı ve dengeli bir diyetin vazgeçilmezleri arasında sayılan feta, diyet yapanlar için ideal bir tercih.