Erzurum'da Afganistan uyruklu M.Y. (15). ile arkadaşları R.A. ve Ahmet Efe Taşken arasında tartışma çıktı. M.Y. belinden çıkardığı bıçakla Taşken'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, M.Y. ile arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. tutuklanırken, arkadaşları ise serbest bırakıldı. Ancak Efe, tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

