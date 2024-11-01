Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Tim Burton'ın yönettiği, 1988 yapımı "Beterböcek" adlı filmin devamı niteliğinde olan ve 2024'te vizyona giren filmin adı nedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU:Tim Burton'ın yönettiği, 1988 yapımı "Beterböcek" adlı filmin devamı niteliğinde olan ve 2024'te vizyona giren filmin adı nedir?

A: Beterböcek Beterböcek

B: Besbeterböcek

C: Böcekten de Beter

D: Yeter Böcek

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: A: Beterböcek Beterböcek