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Çorum'da feci kaza! Motor sürücüsü ölümden döndü

Çorum'da kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ölümden döndü. azada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 01:23 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 01:23
Çorum’da feci kaza! Motor sürücüsü ölümden döndü

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Çorum'da kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ölümden döndü.

Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir halinde olan Fatih Pilgir yönetimindeki motosiklet, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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