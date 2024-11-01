SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Meğer bu gıdaları yanlış saklıyormuşuz: Buzdolabına ne konmaz?

Gıdaları doğru muhafaza etmek yiyeceklerin tazeliğini ve lezzetini korumak için kritik bir adımdır. Ancak her yiyecek farklı koşullarda en iyi şekilde korunur. Bu nedenle bazı meyve ve sebzelerin oda sıcaklığında bazılarının ise serin ve karanlık bir yerde saklanması gerektiğini hatırlatalım. Peki doğru saklama yöntemi nasıl olmalı? Hangi gıdalar buzdolabına koyulmaz?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:35 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:35
Meğer bu gıdaları yanlış saklıyormuşuz: Buzdolabına ne konmaz?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her besini buzdolabında saklamak doğru değildir. Bazı besinler olgunlaşmadan soğuk bir yerde muhafaza edilmemelidir. Peki listede neler var? İşte buzdolabında saklanmaması gereken gıdalar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yumurta: Oda sıcaklığında saklanmalıdır, aksi taktirde buzdolabındaki tatlar üstüne siner.

Zeytinyağı: 12-16 °C'de saklanmalı, buzdolabında saklamak uygun değil.

Kahve: Oda sıcaklığında, serin ve karanlık yerde saklanmalı. Buzdolabında tat kaybı olur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Muz: Oda sıcaklığında olgunlaştırmak gerekiyor. Buzdolabında rengi kararır.

Çikolata: Buzdolabında saklamak önemli. Aksi taktirde kokular üzerine siner ve lezzet kaybına neden olur.

Patlıcan: Oda sıcaklığında saklanmalı, buzdolabına koyulursa yumuşar.

Salatalık ve kabak: Oda sıcaklığında saklamak önemli, buzdolabında yumuşar ve küflenir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Avokado: Oda sıcaklığında saklanmalı, buzdolabında nem kaybı yaşar.

Bal: Oda sıcaklığında ve karanlıkta saklanmalı, soğukta kristalleşir.

Ekmek: Oda sıcaklığında ve kağıt torbada saklanmalı, buzdolabında küflenir.

Yeşil fasulye: Buzdolabında saklamak yerine dondurarak saklamayı tercih edebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Patates: Buzdolabında saklamak yerine serin yerde muhafaza etmek önemli.

Domates: Oda sıcaklığında saklanmalı aksi taktirde buzdolabı lezzetini bozar.

Sarımsak ve soğan: Oda sıcaklığında ve karanlıkta saklamak önemli. Patatesle bir arada muhafaza edilmemeli.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör örgütü PKK’ya darbe: 661 kg patlayıcı ele geçirildi çok sayıda mağara imha edildi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı
CANLI | İsrail’e gece boyunca İHA yağmuru! Lübnan’da göç dayatması
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?
Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz
SON DAKİKA