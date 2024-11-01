Meğer bu gıdaları yanlış saklıyormuşuz: Buzdolabına ne konmaz?

Her besini buzdolabında saklamak doğru değildir. Bazı besinler olgunlaşmadan soğuk bir yerde muhafaza edilmemelidir. Peki listede neler var? İşte buzdolabında saklanmaması gereken gıdalar...
Her besini buzdolabında saklamak doğru değildir. Bazı besinler olgunlaşmadan soğuk bir yerde muhafaza edilmemelidir. Peki listede neler var? İşte buzdolabında saklanmaması gereken gıdalar...
Yumurta: Oda sıcaklığında saklanmalıdır, aksi taktirde buzdolabındaki tatlar üstüne siner.
Zeytinyağı: 12-16 °C'de saklanmalı, buzdolabında saklamak uygun değil.
Kahve: Oda sıcaklığında, serin ve karanlık yerde saklanmalı. Buzdolabında tat kaybı olur.
Muz: Oda sıcaklığında olgunlaştırmak gerekiyor. Buzdolabında rengi kararır.
Çikolata: Buzdolabında saklamak önemli. Aksi taktirde kokular üzerine siner ve lezzet kaybına neden olur.
Patlıcan: Oda sıcaklığında saklanmalı, buzdolabına koyulursa yumuşar.
Salatalık ve kabak: Oda sıcaklığında saklamak önemli, buzdolabında yumuşar ve küflenir.
Avokado: Oda sıcaklığında saklanmalı, buzdolabında nem kaybı yaşar.
Bal: Oda sıcaklığında ve karanlıkta saklanmalı, soğukta kristalleşir.
Ekmek: Oda sıcaklığında ve kağıt torbada saklanmalı, buzdolabında küflenir.
Yeşil fasulye: Buzdolabında saklamak yerine dondurarak saklamayı tercih edebilirsiniz.
Patates: Buzdolabında saklamak yerine serin yerde muhafaza etmek önemli.
Domates: Oda sıcaklığında saklanmalı aksi taktirde buzdolabı lezzetini bozar.
Sarımsak ve soğan: Oda sıcaklığında ve karanlıkta saklamak önemli. Patatesle bir arada muhafaza edilmemeli.