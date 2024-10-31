Yaman bebeğin mucizesi! Ana damarı kendi damarı ile tamir edilince sağlığına kavuştu

Konya'da Selçuk (34) ve eşi Beyza Uslu (29), 11 Ekim'de ikinci çocukları Yaman'ı kucaklarına aldı. 3 kilo 235 gram doğan Yaman'ın değerleri kötüleşmeye başladı. Yaman bebek, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalpten çıkan ana damarın anne karnında gelişmediği saptandı. Ameliyata alındı. 5 günlükken Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyat edilen Yaman bebek hayati riski atlattı. Şimşek, "Çocuğumuzun sırtından girip kendi dokularını kullanarak ana damarını tamir ettik. Yeni doğan bebeklerin damarları çok elastik olur. Alttaki damarını esneterek uzattık ve eksik olan, gelişmeyen kısmı tamamladık. Ondan sonra bebeğimizin takibini yaptık ve daha sonrasında ise taburcu ettik" ifadesini kullandı.

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