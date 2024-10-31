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Uzman cerrah açıkladı! Bu 3 gizli belirti kalp hastalığına işaret ediyor

Kalp hastalıkları, dünya genelinde önde gelen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ancak, hastalık çoğu zaman belirgin belirtilerle kendini göstermiyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve aşırı yorgunluk gibi gizli belirtiler, birçok kişinin hayatını tehdit eden kalp sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, bu belirtilerle karşılaşan bireyleri dikkatli olmaya ve bir doktora başvurmaya çağırıyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 22:47 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 22:47
Uzman cerrah açıkladı! Bu 3 gizli belirti kalp hastalığına işaret ediyor

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Kalp hastalıklarının erken teşhisi, hayat kurtarıcı olabilir. Ancak birçok hasta, bu hastalıklara işaret eden gizli belirtileri fark etmiyor. Son araştırmalar, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sürekli yorgunluğun, kalp sağlığına dair ciddi sorunların habercisi olabileceğini ortaya koyuyor. Sağlık uzmanları, bu belirtilere dikkat edilmesi gerektiği konusunda halkı bilgilendiriyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Periferik Atardamar Hastalığı (PAD) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Periferik atardamar hastalığı (PAD), özellikle bacaklarda damar tıkanıklığı veya daralması nedeniyle ortaya çıkan ağrı, kramp ve iyileşmeyen yaralar gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Florida, Jacksonville'deki Mayo Clinic damar cerrahı Dr. Young Erben'e göre, PAD bir spektrum şeklinde değerlendirilebilir. Erken evrede yürürken ağrı çeken hastalar, ilerleyen aşamalarda dinlenirken bile ağrı yaşayabilir veya ayaklarında iyileşmeyen yaralarla karşılaşabilir. Tedavi edilmezse PAD, doku ölümüne yol açabilir ve uzuv kaybına kadar ilerleyebilir.

PAD'in Yaygın Risk Faktörleri

Periferik atardamar hastalığının gelişiminde bazı risk faktörleri öne çıkıyor. Özellikle 50 yaş üstü bireyler, tütün kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve ailede bu hastalık öyküsünün bulunması risk faktörleri arasında yer alıyor. PAD ayrıca kalp ve beyin damarlarında yağ birikimi riskini artırarak, kardiyovasküler rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir.

Hangi Belirtilerde Doktora Başvurulmalı?

Bacaklarda tekrar eden kramplar, egzersiz sonrası ortaya çıkan ağrılar veya ayakta iyileşmeyen küçük yaralar gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması önemlidir. Dr. Erben, hafif semptomların genellikle göz ardı edildiğini fakat bu belirtilerin ciddi bir sorunun habercisi olabileceğini belirtiyor. "Bu küçük bir şikayet gibi gelebilir, ancak mutlaka doktorunuza bildirin" diyor.

PAD Hastalarına Yürüyüş Programı Önerisi

Michigan Üniversitesi'nin önerilerine göre, PAD hastalarının kan akışını artırmak için haftada üç ila beş gün yürüyüş yapmaları, her seansta en az 30 dakika yürümeleri gerekiyor. Dr. Erben'e göre, düzenli yürüyüş üç ila altı ay içinde ağrıyı azaltabilir ve erken evrelerde PAD semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalkmasını sağlayabilir. Yürüyüş programı yeterli olmazsa, kan akışını iyileştirmek için ilaç tedavisi veya ameliyat gerekebilir.

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