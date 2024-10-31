Uzman cerrah açıkladı! Bu 3 gizli belirti kalp hastalığına işaret ediyor

Kalp hastalıklarının erken teşhisi, hayat kurtarıcı olabilir. Ancak birçok hasta, bu hastalıklara işaret eden gizli belirtileri fark etmiyor. Son araştırmalar, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sürekli yorgunluğun, kalp sağlığına dair ciddi sorunların habercisi olabileceğini ortaya koyuyor. Sağlık uzmanları, bu belirtilere dikkat edilmesi gerektiği konusunda halkı bilgilendiriyor.

Fotoğraflar: AA

Periferik Atardamar Hastalığı (PAD) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Periferik atardamar hastalığı (PAD), özellikle bacaklarda damar tıkanıklığı veya daralması nedeniyle ortaya çıkan ağrı, kramp ve iyileşmeyen yaralar gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Florida, Jacksonville'deki Mayo Clinic damar cerrahı Dr. Young Erben'e göre, PAD bir spektrum şeklinde değerlendirilebilir. Erken evrede yürürken ağrı çeken hastalar, ilerleyen aşamalarda dinlenirken bile ağrı yaşayabilir veya ayaklarında iyileşmeyen yaralarla karşılaşabilir. Tedavi edilmezse PAD, doku ölümüne yol açabilir ve uzuv kaybına kadar ilerleyebilir.

PAD'in Yaygın Risk Faktörleri

Periferik atardamar hastalığının gelişiminde bazı risk faktörleri öne çıkıyor. Özellikle 50 yaş üstü bireyler, tütün kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve ailede bu hastalık öyküsünün bulunması risk faktörleri arasında yer alıyor. PAD ayrıca kalp ve beyin damarlarında yağ birikimi riskini artırarak, kardiyovasküler rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir.