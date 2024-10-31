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Meme kanserini yenen Alman eşine temsili düğün sürprizi

Almanya’da yaşayan Sedat Freistadt, meme kanserini yenen eşi Conny’e tatil için geldikleri Mersin’de “temsili düğün” sürprizi yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Meme kanserini yenen Alman eşine temsili düğün sürprizi

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Almanya Berlin'de 16 yıl önce tanıştığı Sedat Freistadt (58) ile hayatlarını birleştiren Conny Freistadt (42), 5 yıl süren meme kanseri tedavisinin ardından iyileşti. Freistadt, hastalığı sürecinde moral olması için "düğün yapma" sözü verdiği eşi ve kızı Elias (11) ile Mersin Erdemli'ye tatile geldi. Mezitli Belediyesine başvurarak destek isteyen Freistadt, Kızkalesi sahilinde düğün organizasyonu sürprizi yaptı. Gelinlik giyen Alman kadın, sahilde kıyılan temsili nikahta kocasına "evet" demenin heyecanını yaşadı.

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