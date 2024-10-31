Denizde can pazarı! FG SEVİL isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı: 2 ölü!

Pendik açıklarında Sedef Adası mevkiinde bulunan FG SEVİL isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı.

MAKİNE DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde çıktı.

Sedef Adası mevkindeki yangına Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyağı Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir.

Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir."