PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Aile içi çıkan tartışmada kan aktı! "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu" dediği babasını katletti

İstanbul Ümraniye'de geçen cumartesi akşamı iddiaya göre Atalay A. (60) eve alkollü bir şekilde geldi. Eşi S.A. ile tartışmaya başladı. Eline bıçak alan adam eşinin üzerine yürüdü.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Aile içi çıkan tartışmada kan aktı! Anneme ve bana şiddet uyguluyordu dediği babasını katletti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Ümraniye'de geçen cumartesi akşamı iddiaya göre Atalay A. (60) eve alkollü bir şekilde geldi. Eşi S.A. ile tartışmaya başladı. Eline bıçak alan adam eşinin üzerine yürüdü. Araya kızı girince bıçak yere düştü. Bıçağı alan kızı Ayşe A. babasını bıçakladı. Ardından polise haber verildi. Hastaneye kaldırılan Atalay A. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ayşe A. ifadesinde, "Sürekli eve alkollü gelip anneme ve bana şiddet uyguluyordu. Olay günü yine tartışma çıktı. Annemin üzerine eline aldığı bıçakla yürüdü. Bende araya girdim bıçak yere düşünce elime aldım olayı gerçekleştirdim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Türk Telekom
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı
SON DAKİKA