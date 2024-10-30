Aile içi çıkan tartışmada kan aktı! "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu" dediği babasını katletti

İstanbul Ümraniye'de geçen cumartesi akşamı iddiaya göre Atalay A. (60) eve alkollü bir şekilde geldi. Eşi S.A. ile tartışmaya başladı. Eline bıçak alan adam eşinin üzerine yürüdü. Araya kızı girince bıçak yere düştü. Bıçağı alan kızı Ayşe A. babasını bıçakladı. Ardından polise haber verildi. Hastaneye kaldırılan Atalay A. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ayşe A. ifadesinde, "Sürekli eve alkollü gelip anneme ve bana şiddet uyguluyordu. Olay günü yine tartışma çıktı. Annemin üzerine eline aldığı bıçakla yürüdü. Bende araya girdim bıçak yere düşünce elime aldım olayı gerçekleştirdim" dedi.

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