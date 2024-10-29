Başkent’te 43. kattan düşen Semanur Arslan’ın not defterine yazdıkları ortaya çıktı

Başkent'te, binicilik eğitmeni olan Iraz Semanur Arslan (27), 20 Ekim akşamı Çankaya'da bir gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Iraz Semanur Arslan'ın, ölmeden önce not defterine yazdıkları ortaya çıktı.



Anne Elif Karaca (50), olay günü kızının eve geldiğini arkadaşı Ezgi Ö.'nün de yanında olduğunu belirterek, "Kapadokya'ya gideceğiz, onun arabası var, onunla gideceğim annecim, yarın da döneceğim' dedi. Pazar günü akşam ölüm haberi geldi. Notlarında hayallerinden bahsetmiş. 'Annem beni koşulsuz seviyor' demiş.



Ferhat D. ifadesinde, 'Kız arkadaşım Ezgi Ö. ile tartıştılar. Sonra kız arkadaşım odaya gitti, kapıyı kapattı. Ben de onu teselli etmek için yanına gittim, kapıyı kapattım. O ara ben odaya gitmeden önce kızın taksi çağırdığını duydum. Çıktığımızda eşyaları salondaydı. Çıplak ayakla nereye gider? Benim kızım otoparka niye insin? Benim kızımın arabası yok" dedi.

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