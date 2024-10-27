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Sevgilisine kabusu yaşattı! Pompalı tüfekle vurup, günlerce evde alıkoydu

A.K, sevgilisi Ayşe Ç.’yi pompalı tüfekle yaraladı. Ancak 4 gün sonra hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından eve götürdü. Bir ay alıkoydu. Kaçmasın diye bekçi tuttu. Genç kıza, adeta kabusu yaşattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Sevgilisine kabusu yaşattı! Pompalı tüfekle vurup, günlerce evde alıkoydu

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Bursa'da Ayşe Ç. (23), eski eşinden bir süre önce ayrıldı. Yalova'da yaşamaya başladı. Daha sonra A.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Sevgili oldu. Bursa'ya yerleşti. A.K ile yaşamaya başladı. Daha sonra ikili arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. A.K, Ayşe Ç.'nin sol bacağına ateş açtı. 4 gün boyunca eve hapsedilen ve ayağında şiddetli ağrı oluşan kadın, sevgilisi A.K. tarafından götürüldüğü hastanede korkusundan dolayı şikayetçi olmadı. Ayağını kapıya vurduğunu söyledi. Ayak kemiği çatlayan Ayşe Ç.'nin ayağı alçıya alındı. Daha sonra tedavi olup eve gitti. Yaklaşık 1 ay A.K. tarafından alıkonuldu. Daha sonra A.K.'nin nöbetçi olarak bıraktığı arkadaşının uyumasını fırsat bilip, evden kaçarak Yalova'ya geri döndü.

"SAÇMAYLA GEZDİM"
Ardından Ayşe Ç., sevgilisinden şikayetçi oldu. A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı verildi. A.K.'nin olaydan 4 gün sonra kendisini doktora götürdüğünü söyleyen Ayşe Ç., "O kadar çok baskı yaptı ki hastanede bile şikayetçi olamadım. ayağımı kapıya vurduğumu söyledim. Ayak kemiğim çatlamış, alçıya bu yüzden aldılar. Eve geldiğimde e-Nabız uygulamasından röntgenime baktığımda, saçmanın ayağımın içinde kaldığını gördüm; ama beni bir daha hastaneye götürmedi" diye konuştu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Ayşe Ç., "Evden kaçabilmem için bir imkân yoktu. A.K., en son gün, evden gitmeden önce beni darbetti. Saçlarımdan tutarak, yerde ayakkabılarıyla tekmeledi. Bana yardımcı olması için eve getirdiği kız, kaçmama yardımcı oldu" dedi. A.K.'nin kendisini tehdit ettiğini Ayşe Ç. "Uzaklaştırma kararı aldırdım. Benim can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum. Bir kadın cinayetine kurban gitmek istemiyorum. 1 ay ayağımda saçmayla gezdim" ifadesine yer verdi.

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