Korku dolu anlar, Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 07 BSF 506 plakalı otomobille seyir halinde olan sürücü S.D., karşı yöne dönüş yapmak isterken karşıdan gelen aracın farlarının parlaklığından etkilenerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı (İHA)



KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yaralılar ambulansta tedavi edildi. Yapılan ölçümde sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücü S.D'nin ehliyetine 6 ay süreyle de el konuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.