Aleyna Çakır’ın ölümüne ilişkin iddianamede çarpıcı detaylar

Ankara Keçiören'de 'Aleyna Çakır' ismiyle bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de evinde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından soruşturma başlatıldı. Ümitcan Uygun gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çakır'ın ölümünden önce 17 Nisan'da Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığı, bunun üzerine Çakır'ın şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 4 yılın ardından tamamlandı. Ümitcan Uygun hakkında 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'Eziyet etme' suçundan 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ümitcan Uygun'un iddianamedeki ifadesinde, Aleyna Çakır ile 1 yıldır görüştüklerini, gazino işini bıraktırdığını, zaman zaman Çakır'ın evinde kaldıklarını, olay gününde Çakır'ın kendisine mesaj attığını söyledi. Uygun, Çakır'a müsait olmadığını söylediğini, intihar edeceğini düşünmediğini, kendisine ulaşamayınca arkadaşını arayarak çilingir çağırmasını söylediğini ve intiharı bu şekilde öğrendiğini ifade etti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Uygun'un, Çakır'a kendisini sürekli aramasından sıkıldığını, yazışmaların ölüm üzerine sürdürüldüğü kaydedildi. İddianamede Uygun'un, Çakır'ın aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, sonrasında Whatsapp durum mesajında yaptığı paylaşımla Çakır'dan kurtulma arzusunu yinelediği Çakır'ı intihara teşvik edip bu karara sebebiyet verdiği ifade edildi.

