Konak Belediyesi sorunları çözmek yerine şarkıcı Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin lira ödedi!

İzmir Konak'ta geçen 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bu olay Konak Belediyesi'nin ihmalkarlığını gözler önüne serdi. Altyapı yetersizlikleriyle boğuşan belediyenin, yatırımı buraya yapması gerekirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında iki saatlik konser için oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'a tamı tamına 5 milyon 300 bin lira verdiği öğrenildi. Ortaya çıkan belge ise bu iddiayı doğrular nitelikteydi. Belediye, sosyal medyada büyük tepki çekti. Şevval Sam'ın çalıştığı ajans ise hiç samimi olmayan bir açıklama yaptı: Planlanan konser ile ilgili sosyal medyada dolaşan belge standart teklif belgesidir.

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