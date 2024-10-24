PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Konak Belediyesi sorunları çözmek yerine şarkıcı Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin lira ödedi!

Konak Belediyesi, büyük altyapı sorunları yaşadı. Ancak çözüm bulmak yerine yatırımı şarkıcı Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin lira vererek yaptı. Sam’ın açıklaması ise samimi bulunmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Konak Belediyesi sorunları çözmek yerine şarkıcı Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin lira ödedi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir Konak'ta geçen 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bu olay Konak Belediyesi'nin ihmalkarlığını gözler önüne serdi. Altyapı yetersizlikleriyle boğuşan belediyenin, yatırımı buraya yapması gerekirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında iki saatlik konser için oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'a tamı tamına 5 milyon 300 bin lira verdiği öğrenildi. Ortaya çıkan belge ise bu iddiayı doğrular nitelikteydi. Belediye, sosyal medyada büyük tepki çekti. Şevval Sam'ın çalıştığı ajans ise hiç samimi olmayan bir açıklama yaptı: Planlanan konser ile ilgili sosyal medyada dolaşan belge standart teklif belgesidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TUSAŞ’a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD’den ikiyüzlü taziye
Son dakika: Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe
TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız
MSB açıkladı: Suriye ve Irak’taki 32 terör hedefi imha edildi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için kazılan çukur görüntülendi!
Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan temaslara başladı
CANLI | İsrail gece Beyrut’a bomba yağdırdı! Bomba iddia: İran’a saldırı an meselesi
TUSAŞ’a terör saldırısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Bahçeli, CHP, DEM ve Demirtaş
TUSAŞ neden hedef alındı? TUSAŞ’ın Türkiye için önemi nedir?
FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?
Rams Park’ta sürprize izin yok! Galatasaray Elfsborg’u 4-3 yendi
Narin Güran’ı 33 dakikada katlettiler! Yeni görüntü ortaya çıktı... Duruşma tarihi belli oldu
Siyasette ’Öcalan’ polemiği! Dervişoğlu kürsüden urgan attı Bahçeli o ipi odasına astı
SON DAKİKA