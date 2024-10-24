88 yaşında 100 torunu var! Hamide Güngör hepsini bir araya getirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Hamide Güngör, bir asra merdiven dayadı. 6 kız, 1 erkek evladı olan Hamide Nine, İzmir'den Antalya'ya, ülkenin farklı illerinde yaşayan çocukları, torunları ve torunlarının evlatlarını bir araya getirerek 107 kişilik büyük ailesiyle 100. Torun Hayır Yemeği düzenledi. Akşamdan kesilen kurbanlarla, odun ateşinde hazırlanan keşkek, et Hamide Güngör yemekleri ve aşure ile büyük bir sofra kuruldu.

"ONLARDAN 4'ER ÇOCUK İSTEDİM"

Eskihisar ve çevre mahallelerden akraba ve dostların da katıldığı hayır yemeği, sıcak bir aile buluşmasına dönüştü. Hamide Nine, bu mutlu günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dört çocuk mesajına dikkat çekerek "Ben de evlatlarımdan en az dörder çocuk istedim. Cumhurbaşkanımızdan artık bir madalya istiyorum" dedi. Hamide Nine'nin bu isteğinin kendisine iletildiğini söyleyen AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da, "Hamide Ninemizi ziyaret edip elini öpelim, isteğini Cumhurbaşkanımıza iletiriz" diyerek Hamide Nine'ye uzun ömürler diledi.