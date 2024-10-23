Kedilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: Sizi anladıklarını biliyor muydunuz?

Bu araştırmada kediler, belirli sözcüklerin karşılığını temsil eden görselleri, diğerlerinden daha sık ve doğru şekilde seçti. Özellikle "yemek", "oyuncak" gibi sıkça kullanılan kelimelere karşı daha güçlü tepkiler verdikleri gözlemlendi. Kedilerle ilgili yaygın bir algı, onların daha bağımsız ve komutlara karşı duyarsız olduğu yönündeydi. Ancak bu araştırma, kedilerin insanlarla iletişim kurmada daha derin bir kapasiteye sahip olabileceğini öne sürüyor.
Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kedilerin insan dilini öğrenme kapasitelerinin, tıpkı köpeklerde olduğu gibi, farklı eğitim teknikleriyle daha da geliştirilebileceğini söylüyor. Araştırmacılardan Dr. Saito "Bu yeteneğin evcil kedilerin sosyal hayatlarında daha da anlamlı olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle ev içindeki günlük aktivitelerde sözel ipuçlarına yanıt verebilme yetileri, kedilerin sahipleriyle kurduğu bağı güçlendirebilir" diye ekledi.
KEDİLERLE İLETİŞİM FARKLI BOYUT KAZANABİLİR
Kedilerin bu kadar karmaşık bir bilişsel yeteneğe sahip olması, bilim insanları arasında büyük yankı uyandırdı. Araştırmacılar, kedilerin dil öğrenme kapasitelerinin sanıldığından çok daha geniş olduğunu vurgularken, bu yeteneklerin evrimsel süreçte insanlarla geçirdikleri binlerce yıllık evcilleşme deneyimiyle gelişmiş olabileceğini düşünüyorlar.
Dr. Atsuko Saito ve ekibi, ilerleyen araştırmalarla birlikte kedilerin sözcükleri nasıl işlediğini daha detaylı incelemeyi hedefliyor. Bu çalışmaların, kedilerin eğitimine ve insanlarla olan ilişkilerine dair yeni ufuklar açabileceği düşünülüyor.