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Kedilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: Sizi anladıklarını biliyor muydunuz?

Araştırmayı yürüten ekip, kedilerin "yemek" ve "oyuncak" gibi sık kullanılan sözcüklere daha güçlü tepkiler verdiğini gözlemledi. Dr. Atsuko Saito, bu durumun kedilerin ev yaşamında sosyal adaptasyonlarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Evdeki rutin iletişim sırasında sözcüklerle kurulan bu bağ, kedilerin sahipleriyle olan ilişkilerini derinleştirebilir" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:22 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:56
Kedilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: Sizi anladıklarını biliyor muydunuz?

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Tokyo Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, kedilerin yalnızca sesli komutlara değil, aynı zamanda kelimelere bağlı görsel çağrışımlara da tepki verebildiğini ortaya koydu. Çalışmaya katılan ev kedileri, kendilerine sesli olarak söylenen nesne isimlerine karşılık gelen görselleri belirli bir doğrulukla seçmeyi başardı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KEDİLER, İNSAN SÖZCÜKLERİNİ GÖRSELLERLE EŞLEŞTİREBİLİYOR

Son yapılan bilimsel bir araştırma, kedilerin insanlar tarafından kullanılan sözcükleri anlamlandırıp görsellerle eşleştirebildiğini ortaya çıkardı. Tokyo Üniversitesi'nde yapılan bu çalışma, kedilerin dil algısı konusunda önemli ipuçları sundu ve bu alandaki araştırmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Araştırmacılar, 48 evcil kediyi katılımcı olarak seçti. Her kediye, sıkça maruz kaldıkları günlük nesnelerin adlarını sesli olarak duyurup, bu nesnelerle ilişkili fotoğrafları gösterdiler. Kediler, belirli bir sözcük duyduktan sonra doğru görseli seçmek için önemli bir başarı oranı gösterdi. Araştırmanın baş yazarı Dr. Atsuko Saito, bu bulguların kedilerin bilişsel yeteneklerinin sanıldığından çok daha gelişmiş olabileceğini vurguluyor. Saito, bu yeteneğin özellikle evcil kedilerde evrimsel bir adaptasyon sonucu ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor.

Kedilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: Sizi anladıklarını biliyor muydunuz?

Bu araştırmada kediler, belirli sözcüklerin karşılığını temsil eden görselleri, diğerlerinden daha sık ve doğru şekilde seçti. Özellikle "yemek", "oyuncak" gibi sıkça kullanılan kelimelere karşı daha güçlü tepkiler verdikleri gözlemlendi. Kedilerle ilgili yaygın bir algı, onların daha bağımsız ve komutlara karşı duyarsız olduğu yönündeydi. Ancak bu araştırma, kedilerin insanlarla iletişim kurmada daha derin bir kapasiteye sahip olabileceğini öne sürüyor.

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kedilerin insan dilini öğrenme kapasitelerinin, tıpkı köpeklerde olduğu gibi, farklı eğitim teknikleriyle daha da geliştirilebileceğini söylüyor. Araştırmacılardan Dr. Saito "Bu yeteneğin evcil kedilerin sosyal hayatlarında daha da anlamlı olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle ev içindeki günlük aktivitelerde sözel ipuçlarına yanıt verebilme yetileri, kedilerin sahipleriyle kurduğu bağı güçlendirebilir" diye ekledi.

KEDİLERLE İLETİŞİM FARKLI BOYUT KAZANABİLİR

Kedilerin bu kadar karmaşık bir bilişsel yeteneğe sahip olması, bilim insanları arasında büyük yankı uyandırdı. Araştırmacılar, kedilerin dil öğrenme kapasitelerinin sanıldığından çok daha geniş olduğunu vurgularken, bu yeteneklerin evrimsel süreçte insanlarla geçirdikleri binlerce yıllık evcilleşme deneyimiyle gelişmiş olabileceğini düşünüyorlar.

Dr. Atsuko Saito ve ekibi, ilerleyen araştırmalarla birlikte kedilerin sözcükleri nasıl işlediğini daha detaylı incelemeyi hedefliyor. Bu çalışmaların, kedilerin eğitimine ve insanlarla olan ilişkilerine dair yeni ufuklar açabileceği düşünülüyor.

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