Sadece bir tablet 10 kilometre koşmakla eşdeğer! Test aşaması devam ediyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Egzersizin vücuda sağladığı faydaları taklit edebilen hapı geliştirmek için araştırmalar sürüyor. Ancak yeni araştırmalar bu konuda dikkat çekici bulgular sunarak egzersiz ve diyetin vücut üzerindeki etkilerine daha fazla odaklanıyor. Önerilen tablet, vücuttaki doğal metabolik tepkileri yoğun bir egzersiz yapmanın veya sıkı bir diyetin yarattığı seviyelere çıkararak etkili olmayı amaçlıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Aç karnına yüksek tempoda koşmak gibi Bu hapın temelinde yer alan LaKe adlı molekül, laktat ve ketonların kimyasal birleşimini kullanarak vücudun metabolik durumunu aç karnına yüksek hızda koşmuş gibi bir seviyeye getirmeye yardımcı oluyor. Bu durum kandaki yağ seviyesinin düşmesine katkı sağlarken iştahı bastıran hormonların üretimini de artırıyor. Uzmanlar diyetle bu dengeyi sağlamakta zorlanıldığını ve yalnızca bu hapın etkili olabileceğini belirtiyor.