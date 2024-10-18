Egzersizin vücuda sağladığı faydaları taklit edebilen hapı geliştirmek için araştırmalar sürüyor. Ancak yeni araştırmalar bu konuda dikkat çekici bulgular sunarak egzersiz ve diyetin vücut üzerindeki etkilerine daha fazla odaklanıyor. Önerilen tablet, vücuttaki doğal metabolik tepkileri yoğun bir egzersiz yapmanın veya sıkı bir diyetin yarattığı seviyelere çıkararak etkili olmayı amaçlıyor.
Sadece bir tablet 10 kilometre koşmakla eşdeğer! Test aşaması devam ediyor
Bilim insanları, egzersizin vücut üzerindeki etkilerini kopyalayan bir egzersiz hapı geliştirmek için çalışıyorlar. İşte son araştırmalara ilişkin dikkat çeken detaylar...
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Aç karnına yüksek tempoda koşmak gibi
Bu hapın temelinde yer alan LaKe adlı molekül, laktat ve ketonların kimyasal birleşimini kullanarak vücudun metabolik durumunu aç karnına yüksek hızda koşmuş gibi bir seviyeye getirmeye yardımcı oluyor. Bu durum kandaki yağ seviyesinin düşmesine katkı sağlarken iştahı bastıran hormonların üretimini de artırıyor. Uzmanlar diyetle bu dengeyi sağlamakta zorlanıldığını ve yalnızca bu hapın etkili olabileceğini belirtiyor.
Test süreci devam ediyor
Araştırmalar şu anda yalnızca fareler üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da elde edilen sonuçların umut verici olduğu paylaşılıyor. Bu nedenle yakın gelecekte insanlarla klinik denemelerin başlaması olası. Hapın egzersiz yapamayan hastalar ya da egzersiz yerine daha kolay bir seçenek arayanlar için ne kadar faydalı olacağı henüz netlik kazanmış değil.