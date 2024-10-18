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Etiler'de müdür yardımcısına silah çeken öğretmen adliyeye sevk edildi

Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısına silah çektiği için gözaltına alınan Bilişim dersi öğretmeni Serdar Alagöz (34) adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğretmenin ifadesinde, ay başında yapılan bir toplantıda okul müdürünün kendisini tayin ettirmekle tehdit ettiğini, ardından hakaretlerde bulunmasından dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Etiler’de müdür yardımcısına silah çeken öğretmen adliyeye sevk edildi

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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim dersi öğretmeni Serdar Alagöz (34), önceki gün okula ruhsatsız tabanca ve bıçakla geldi. Müdür yardımcısına silah çekti. Gözaltına alınan Alagöz, adliyeye sevk edildi. Ay başında yapılan bir toplantıda okul müdürünün kendisini tayin ettirmekle tehdit ettiğini, ardından hakaretlerde bulunmasından dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Öğretmenin çantasında ise oyuncak bir tabanca, 3 bıçağın yanı sıra soğan ve patates çıktığı belirtildi.

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