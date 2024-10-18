Etiler’de müdür yardımcısına silah çeken öğretmen adliyeye sevk edildi

İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim dersi öğretmeni Serdar Alagöz (34), önceki gün okula ruhsatsız tabanca ve bıçakla geldi. Müdür yardımcısına silah çekti. Gözaltına alınan Alagöz, adliyeye sevk edildi. Ay başında yapılan bir toplantıda okul müdürünün kendisini tayin ettirmekle tehdit ettiğini, ardından hakaretlerde bulunmasından dolayı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Öğretmenin çantasında ise oyuncak bir tabanca, 3 bıçağın yanı sıra soğan ve patates çıktığı belirtildi.

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