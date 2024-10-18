Cinnet geçirip kızını öldürdüğünü itiraf etti!

Atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da yine şok bir olay yaşandı. Ali Rıza Çağlar (70), 34 yaş küçük eşi Sema'yı bulmak için yayına çıktı. Bu evliliğin üçüncü evliliği olduğunu açıkladı. Eşiyle yalnızca 34 gün aynı evi paylaştığını ifade eden Çağlar, bir bebekle ortada kaldığını ve çocuğun kendisinden olup olmadığını öğrenmek için programa katıldığını vurguladı. Çağlar, programda yaptığı açıklamada, 15 yıl önce yaşanan bir cinayet olayını itiraf etti. Kızının, kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenmek istemesi üzerine, yaşadığı öfke patlamasıyla kızını öldürdüğünü açıkladı. Bu olay nedeniyle 15 yıl hapis cezası aldığını belirten Çağlar, "Ben sadece onu korumak istemiştim" diyerek savunma yaptı. "Kızını öldüren birini yayına alamam" diyen Erol, yayına devam etmedi.

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