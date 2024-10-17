Pi’nin Yaşamı’ filmi Rusya’da gerçek oldu! 67 günde 50 kilo veren Balıkçı Mikhail Pichugin bulundu

Rusya'da 9 Ağustos'ta balıkçı Mikhail Pichugin, kardeşi Sergei ve 15 yaşındaki yeğeni Ilya ile beraber, Habarovsk bölgesinden yelken açtı. Bir süre sonra balıkçı teknesiyle iletişim kurulamadı. Haber alınamayan tekne için arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. Kaybolan teknede 67 gün boyunca sağ kalmayı başaran 46 yaşındaki Pichugin, pazartesi günü geç saatlerde Okhotsk Denizi'nde, Kamçatka yarımadasının kıyılarından yaklaşık 23 kilometre açıkta sürüklenirken balıkçılar tarafından bulundu.

KARDEŞİYLE YEĞENİ HAYATINI KAYBETMIŞ

Doğu Asya'nın en soğuk denizi olarak kabul edilen Okhotsk'ta, teknede kardeşi ve yeğeninin cesetleriyle sürüklenen Pichugin'in yaklaşık 50 kilo kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Eşi, Pichugin'in yola çıktığında yaklaşık 110 kilo olduğu ve bu sayede hayatta kalmış olabileceğini söyledi. Teknede Pichugin, kardeşi ve yeğeninin yaklaşık iki hafta tüketebileceği kadar yiyecek bulunduğu belirtildi.